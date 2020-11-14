В субботу, 14 ноября, некоторых представителей Зодиака одолеет осенняя хандра. Луна сегодня находится в убывающей стадии в знаке зодиака Скорпион, поэтому астрологи советуют опасаться обманов и травм.

Сложнее всего выдержать полосу апатии и беспричинной грусти трем знакам Зодиака - Овнам, Скорпионам и Стрельцам.

Овны сегодня способны проявлять массу негативных эмоций и бесконтрольных реакций. Они могут быть излишне строгими в работе, а при коммуникации с клиентами или коллегами не исключены трудности. Возможно, кто-то препятствует развитию вашего бизнеса, поэтому агрессию так сложно сдерживать. Вас можно понять, ведь вы долго выстраивали свою собственную рабочую систему, не давая ни себе, ни своим подчиненным поблажек.

Скорпионы, которых легко можно вдохновить искренней похвалой, могут испытать упадок сил. Если к неважному настроению добавить дождливую погоду, проблемы в личной жизни или на работе, то хандра приобретет впечатляющие масштабы. В этом случае Скорпионов может легко расстроить все что угодно: невкусный завтрак, назойливый звонок, не тот взгляд, неудобная одежда, испорченные планы на вечер. Взбодриться можно любимой музыкой или любимым теплым напитком. Используйте проверенные методы, которые придают вам сил и помогают снять усталость.

Стрельцы уже давно задумываются над тем, чтобы раз и навсегда избавиться от своих устаревших ценностей и сломать устоявшиеся стереотипы. Однако, звезды не советуют Стрельцам сейчас резко меняться. Сиюминутные увлечения пройдут, маски рано или поздно отпадут, и тогда остается то, что для вас действительно важно.

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В гороскопе на ноябрь для всех знаков Зодиака вы узнаете, кого ждет финансовый успех, а кого трудности заставят потуже затянуть пояса.