Сегодня, 15 ноября, Новолуние. Эту фазу нужно начинать со свежими планами по работе, креативными идеями для дома, семьи и досуга, качественными изменениями в личной жизни.

В новую Луну всем знакам Зодиака асторологи рекомендуют стричься, обновлять окрашивание волос, делать косметические процедуры.

Также есть люди, которые которые сегодня получат определеннее мистические сигналы. Как не испугаться и прочитать их верно - в нашем астрологическом прогнозе.

Близнецам может присниться сон об их умерших близких. Днем, возможно, вы даже будете ощущать небольшой холодок по спине, как будто они рядом с вами. Пугаться не стоит. Это лишь напоминание о том, что ушедших родных следует помянуть.

Приготовьте обед, на котором перед приемом пищи вспомните о них. Если вы верующий человек, то посетите службу в храме, где можно поставить свечку за упокой. Или же зажгите ее дома - пусть догорит до конца. Попутно можете прочитать молитву.

Скорпионам в последнее время кажется, будто они получают сигналы от прошлых личных отношений, из мест, где они жили или с которыми что-то связано. Некоторых это побуждает к сомнениям и желанию пересмотреть свою жизнедеятельность прямо сейчас.

На самом деле из прошлого вы не получаете никаких знаков. Все они - лишь стечение обстоятельств. Зато все это сигнализирует о том, что нужно меньше топтаться на месте сейчас, идти вперед, учиться, познавать, расти в карьере и духовно.

Козерогам крайне важно обращать внимание на место, где сегодня вы проведете часть времени. Оно может быть энергетически не очень хорошим - где десятки лет назад мучались или погибали люди. Там же вы можете получить знаки от природы, которые вам не понравятся.

Дабы избежать всего этого, лучше или остаться дома. Вас наполнят позитивом дети, домашние животные, растения, чтение книг. Если же все-таки пойдете куда-то, пусть это будут исключительно светлые места. Хорошая энергетика обычно исходит в парках с большими деревьями или же от воды - рек, озер, возле которых можно устроить пешую прогулку.

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