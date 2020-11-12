Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал сообщение сети гипермаркетов "Эпицентра" о 72-м часовом рабочем дне в пятницу.

Об этом глава Минздрава рассказал в ходе ежедневного-онлайн брифинга.

Так, Степанов возмутился таким заявлением торговой сети после введения "карантина выходного дня".

"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться - поехали вместе в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день… Перед медиками, которые борются за жизнь людей", - заявил он.

Также Степанов выразил уверенность, что его коллеги из Кабинета министров дадут ответ на эту "шутку".

Степанов об "Эпицентре" - с 5:22

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. "Страна" подробно писала о том, как Украину планируют закрывают на локдаун по выходным.

После этого "Эпицентр", который исходя из постановления Кабмина, должен быть закрыт на выходные решил отшутиться по этому поводу в соцсетях.

"Внимание! Вводим 72-часовую пятницу. Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть", - написали в "Эпицентре".

Мы рассказывали, что еестораторы предложили игнорировать карантин выходного дня.