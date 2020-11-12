Вчера Кабмин поддержал проект закона, который расширяет возможности полиции при использовании электрошокеров.

Теперь копы смогут использовать этот девайс не только при нападении на полицейских - а также, если человек совершил незначительное административное правонарушение и не хочет, к примеру, ехать в участок.

При этом на закупку американских шокеров власти Украины тратят огромные деньги. До полумиллиона долларов за скромную партию в двести штук - и это в те дни, когда нет денег на доплаты врачам и лечение больных коронавирусом.

Разбирались, как против украинцев хотят применять электрошок.

Чего хотят у Авакова?

Сейчас закон "О полиции" позволяет применять шокер только при нападении на полицейского или тех, кого копы охраняют. А также - если сотрудника полиции атакует животное.

Предложенный Аваковым законопроект дает полиции новые возможности для "шокотерапии". Электрошокеры хотят легализовать в четырех новых ситуациях:

При задержании лиц, которые подозреваются не только в уголовном, но и в административном правонарушении - если они оказывают сопротивление при задержании.



При задержании - если человек совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается сбежать.

Если преступник оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи.



Если кто-то грозит оружием и другими предметами, которые угрожают жизни или здоровью людей, в частности, полицейского.

В Раду законопроект еще не подан. Однако в МВД уже обрадовались решению Кабмина.

"В большинстве стран мира как альтернативу применения огнестрельного оружия подразделения полиции применяют электрошокеры как средство сдерживания агрессии. В течение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности Великобритании.

На сегодняшний день мы получили первую партию современных электрошокеров", - пояснил вчера на заседании правительства глава МВД Арсен Аваков.

По его мнению, шокер - это "гуманное полицейские средство принуждения", которое наносит меньше вреда, чем огнестрельное или травматическое оружие.

О том, что полиция начинает закупать электоршокеры, еще в мае говорил замминистра Антон Геращенко. По его словам, стоимость одного экзкмпляра - 2300 долларов. В МВД исходят из того, что шокером должен быть оснащен каждый наряд полиции.

Геращенко тогда говорил, что первая партия поступит в Украину уже осенью. Как видим, эту информацию вчера подтвердил Аваков. То есть именно под закупку шокеров и меняют законодательство. В МВД сообщили, что в Украину уже поступили первые двести шокеров Taser X2 (о них мы еще расскажем ниже).

Принцип действия такой: из шокера выстреливают два гарпуна-электрода на 4-10 метров и пробивают одежду, после чего следует разряд примерно в 50 тысяч вольт. Перед выстрелом зоны поражения подсвечиваются.

У Авакова еще весной говорили, что полицейские, которым выдадут электрическое оружие, должны будут прежде его действие на себе.

"Все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – говорил Геращенко в интервью СМИ.

"Пять секунд ужаса". Насколько это больно?

Применение электрошока - это действительно больно. Иногда даже смертельно.

Аваков ссылается на мировой опыт. Однако на данный момент в Евросоюзе идут серьезные споры, а насколько шокеры вообще гуманны.

В Германии за последнее время зафиксировано уже четыре случая гибели людей после применения аналогичного девайса - Taser, который закупила и Украина.

Последний случай был на юго-востоке страны, где полицейский ударил шокером 56-летнего мужчину, которого требовалось доставить в психбольницу. По дороге тот умер, и сейчас ведется следствие.

Произодитель этого шокера - американская фирма Axon - считает, что от ее девайсов погибло за последние четверть века 26 человек. При этом СМИ проводили параллельные подсчеты - агентство Reuters утверждает, что за 20 лет шокеры только в США убили около тысячи человек.

Часто смерть наступала от того, что на человеке загоралась одежда или же он ударялся об пол после применения шокера.

Говорится, что главная группа риска - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут не выдержать удар в 50 тысяч вольт. В немецкой полиции учат не бить шокером детей до 14 лет, беременных и людей с явными признаками сердечно-сосудистых заболеваний (хотя непонятно, как они проявляются внешне).

В немецкой полиции тоже практикуют испытание шокеров сначала на тех правоохранителях, которым их выдают. Местные СМИ потом цитируют полицейских, которые говорят, что "это были пять секунд настоящего ужаса". Человек теряет возможность двигаться - его тело бьется в судорогах.

Вот так в Германии проходят тренинги по испытанию шокеров:

При этом далеко не во всех странах электрошокеры массово раздают полицейским. Так, например, в России они есть только у транспортной полиции, а также у сотрудников ФСИН - то есть охраны заключенных.

Почем "Тазеры" для Украины?

Антон Геращенко, как мы помним из цитированного выше майского интервью, говорил о том, что один шокер обойдется казне в 2300 долларов. То есть закупленная партия в 200 штук - это 460 тысяч долларов. Огромные деньги.

Как говорилось на сайте МВД, Украина закупила модель Taser X2.

Интересно, что у производителя она стоит гораздо дешевле - 1 598 долларов с гарантией. Покупать можно прямо на сайте.

И 1 220 долларов - без гарантии.

Кстати, на видео МВД указана именно последняя, самая доступная по цене модель - Taser X2 CEW.

То есть переплата, которую сделала Украина - как минимум 600 долларов на одном шокере. Итого 120 тысяч долларов - если были закуплены аппараты на гарантии. И 216 тысяч переплаты - если Украина купила девайсы без гарантии.

Также немецкие СМИ, когда рассказывали об использовании "Тазеров" своей полицией, говорили, что каждый обходится в 1400 евро. Это порядка 1650 долларов - то есть не 2300, как в Украине, а ближе к цене производителя.

В общем, неплохо было бы понять, почему заявленная Геращенко цена гораздо выше, чем у производителя. Тем более, что речь идет о крупной партии, а не единичной покупке (то есть по факту цена могла быть еще ниже благодаря оптовой скидке).

К чему приведет появление шокеров у полиции?

Главный вопрос - насколько корректно будут применяться шокеры, если закон утвердят в Раде.

Больше всего вопросов вызывает применение "Тазеров" по административным поводам. Ведь это не только участие в беспорядках или уличной потасовке.

Административное задержание полиция может применять очень широко - например, в если человека поймали в магазине без маски, и он, к примеру, не хочет показывать документы для оформления штрафа. Законопроект позволяет, если такой человек не хочет ехать в участок, ударить его током.

И в этом ключе не выдерживают критики разговоры о "гуманном оружии": гаджет является относительно безопасным дишь для заведомо здоровых людей. Которых не всегда можно определить внешне.

В законопроекте же МВД нет вообще никаких оговорок, можно ли применять шокер, например, против людей возрастных (которые поголовно сердечники), подростков, беременных женщин и так далее.

Нет особых вопросов, если речь идет о задержании вооруженного преступника. Однако в случае административного правонарушения, полиция получает несопоставимые карательные возможности. Которые будут ограничены лишь финансово: шокер, особенно если учесть "маржу" МВД - удовольствие не из дешевых. И, видимо, это и станет главным предохранителем от их массового применения.