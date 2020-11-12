Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак находятся в больнице Феофания.

Об этом Мендель сообщила в Facebook.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - заявила Мендель.

По ее словам, и Зеленский, и Ермак активны, у них проявляются только легкие симптомы болезни.

Напомним, о том, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом стало известно 9 ноября.

Позже выяснилось, что вслед за Зеленским коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, мы писали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель подхватила Covid-19 за неделю до Зеленского.