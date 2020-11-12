Письма иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах, находятся в Госдепе США. Администрация действующего президента Дональда Трампа блокирует получение Байденом этих посланий.

Об этом сообщает CNN.

Обычно Госдеп помогает с коммуникациями новоизбранному президенту, поэтому многие иностранные лидеры уже присылают письма. Однако администрация Трампа запретила Байдену доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства. Решение обусловлено отказом Трампа признавать свое поражение на выборах.

При этом сообщается, что команда Байдена самостоятельно связывается с иностранными правительствами, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо. CNN со ссылкой на источник в окружении демократов сообщает, что команда Байдена предпочла бы использовать ресурсы Госдепа для международной коммуникации.

Кроме того, иностранные лидеры самостоятельно начали искать способы связи с Байденом. Для этого они обратились к бывшим дипломатам времен Обамы, чтобы те помогли доставить письма новоизбранному президенту.

Напомним, Джо Байден уже сделал первое назначение в своей администрации.

Также мы писали о том, что Помпео призвал мировых лидеров не спешить с поздравлениями Байдену.