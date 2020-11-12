Протесты против мира. На митингах в Ереване задержали 10 оппозиционных лидеров
После митингов в Ереване, участники которых выступали против подписания соглашения по Карабаху, были задержаны десять лидеров оппозиции. Среди них - бывший глава СНБО Армении Артур Ванецян.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой армянской Специальной следственной службы (ССС).
Оппозиционеры были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в ССС по факту организации и проведения митингов во время военного положения.
Среди задержанных, кроме Ванецяна, лидер главной оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и представитель политической фракции "Дашнакцутюн".
Пяти задержанным лидерам армянской оппозиции (в том числе Царукяну) грозит 2 месяца ареста, еще пяти (в том числе экс-главе СНБО Ванецяну) - до 5 лет лишения свободы
Напомним, 11 ноября сообщалось, что всего в Ереване полиция задержала более 100 человек на акциях протеста.
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