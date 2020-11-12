После митингов в Ереване, участники которых выступали против подписания соглашения по Карабаху, были задержаны десять лидеров оппозиции. Среди них - бывший глава СНБО Армении Артур Ванецян.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой армянской Специальной следственной службы (ССС).

Оппозиционеры были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в ССС по факту организации и проведения митингов во время военного положения.

Среди задержанных, кроме Ванецяна, лидер главной оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и представитель политической фракции "Дашнакцутюн".

Пяти задержанным лидерам армянской оппозиции (в том числе Царукяну) грозит 2 месяца ареста, еще пяти (в том числе экс-главе СНБО Ванецяну) - до 5 лет лишения свободы

Напомним, 11 ноября сообщалось, что всего в Ереване полиция задержала более 100 человек на акциях протеста.

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