Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу экс-губернатора Кировоградской области Андрея Балоня, который был задержан на взятке. Дело передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в четверг, 12 ноября.

"11 ноября 2020 НАБУ и САП открыли подозреваемым, председателю ОГА и его пособнику материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

В сообщении НАБУ не указывались фамилии фигурантов, но, судя по предшествующей информации, речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, которого уволили на заседании правительства 26 июня после того, как поймали на взятке.

"По данным следствия, весной 2020 у председателя ОГА возник преступный умысел на получение неправомерной выгоды от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области", - рассказали в НАБУ.

Как сообщается, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области дать им взятку в 1,8 млн грн в обмен на то, что они не будут мешать его деятельности.

По информации следствия, первый транш в 100 000 грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 000 грн они были взяты с поличным.

Во время следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличных денег неизвестного происхождения - 4,5 млн грн, 320 000 долларов, 24 000 евро. На них наложен арест.

Данное расследование НАБУ и САП осуществляли с мая 2020 года.

Напомним, экс-главу областной государственной администрации и сотрудника ОГА поймали при получении взятки 26 июня. Балоня задержали в его собственном доме.

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