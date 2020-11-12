В Украине, где за последние сутки впервые коронавирусом заразилось больше 11 000 человек, Covid-19 обнаружили у 428 детей и 564 медиков. Больше всего инфицированных за минувшие 24 часа зафиксировали в Киеве, Запорожской и Киевской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, из 500 865 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине 9 145 оказались летальными (+198 за сутки). 227 694 пациента уже выздоровели (+6 235).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 12 ноября:

Киев - 47563 (+931)

Винницкая область - 13153 (+183)

Волынская область - 17610 (+374)

Днепропетровская область - 19169 (+479)

Донецкая область - 15478 (+412)

Житомирская область - 20589 (+395)

Закарпатская область - 18470 (+414)

Запорожская область - 16084 (+799)

Ивано-Франковская область - 26252 (+609)

Киевская область - 22431 (+700)

Кировоградская область - 3422 (+142)

Луганская область - 4822 (+84)

Львовская область - 35535 (+547)

Николаевская область - 11373 (+281)

Одесская область - 30704 (+663)

Полтавская область - 13767 (+624)

Ровенская область - 23585 (+550)

Сумская область - 16101 (+439)

Тернопольская область - 22789 (+249)

Харьковская область - 45469 (+521)

Херсонская область - 6272 (+197)

Хмельницкая область - 21392 (+566)

Черкасская область - 11 323 (+260)

Черновицкая область - 26699 (+398)

Черниговская область - 10804 (+240)

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. "Страна" подробно писала о том, как Украину планируют закрывают на локдаун по выходным.

Также сообщалось, что Украина не получит вакцину от коронавируса раньше марта-2021 года.