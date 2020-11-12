Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 12 ноября
В Украине, где за последние сутки впервые коронавирусом заразилось больше 11 000 человек, Covid-19 обнаружили у 428 детей и 564 медиков. Больше всего инфицированных за минувшие 24 часа зафиксировали в Киеве, Запорожской и Киевской областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, из 500 865 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине 9 145 оказались летальными (+198 за сутки). 227 694 пациента уже выздоровели (+6 235).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 12 ноября:
Киев - 47563 (+931)
Винницкая область - 13153 (+183)
Волынская область - 17610 (+374)
Днепропетровская область - 19169 (+479)
Донецкая область - 15478 (+412)
Житомирская область - 20589 (+395)
Закарпатская область - 18470 (+414)
Запорожская область - 16084 (+799)
Ивано-Франковская область - 26252 (+609)
Киевская область - 22431 (+700)
Кировоградская область - 3422 (+142)
Луганская область - 4822 (+84)
Львовская область - 35535 (+547)
Николаевская область - 11373 (+281)
Одесская область - 30704 (+663)
Полтавская область - 13767 (+624)
Ровенская область - 23585 (+550)
Сумская область - 16101 (+439)
Тернопольская область - 22789 (+249)
Харьковская область - 45469 (+521)
Херсонская область - 6272 (+197)
Хмельницкая область - 21392 (+566)
Черкасская область - 11 323 (+260)
Черновицкая область - 26699 (+398)
Черниговская область - 10804 (+240)
Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. "Страна" подробно писала о том, как Украину планируют закрывают на локдаун по выходным.
Также сообщалось, что Украина не получит вакцину от коронавируса раньше марта-2021 года.