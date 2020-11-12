В Европарламенте обнаружили сотни случаев Covid-19
Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте сотни человек заразились коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает EUobserver в четверг, 12 ноября.
"Сотни случаев Covid-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", - сказал он.
Уточняется также, что Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере 323 евро в день для покрытия расходов, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности - при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.
В основном эти средства предназначены для покрытия расходов на проживание в течение каждого рабочего дня в Брюсселе или Страсбурге.
Ранее мы писали, что из-за заражения главы Евросовета Covid-19 перенесли саммит ЕС.
Также рассказывали, что некоторые европейские страны уже отменяют рождественские ярмарки из-за пандемии коронавируса.