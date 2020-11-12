Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее подтвердилась коронавирусная болезнь, находятся в изолированных палатах больницы Феофания и работают дистанционно оттуда.

Об этом рассказал советник Ермака Михаил Подоляк в интервью "УП" в четверг, 12 ноября.

"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Он провел уже много селекторных совещаний", - сообщил он.

По словам Подоляка, в палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Также советник ОП рассказал, что у Зеленского и Ермака стандартный график работы. "Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне", - добавил Подоляк.

Он рассказал, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Также президент не видится с Ермаком. С ним связь только по телефону.

Напомним, Зеленский сообщил, что заболел Covid-19 еще 9 ноября. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что у него есть небольшая температура, а другие симптомы отcутствуют.

Сразу после главы государства коронавирус подтвердился и у Ермака. Также мы писали, кого еще мог заразить Зеленский.