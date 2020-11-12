По состоянию на утро четверга, 12 ноября, в Украине подтвердились 11 057 новых случаев заражения коронавирусом. И это снова печальное достижение. Предыдущее было отмечено 7 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 10 746 зараженных.

Напомним, что вчера, 11 ноября, в стране было отмечено 10 611 случаев заражения.

О новых заболевших сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, общее число заболевших достигло отметки в 500 865 человек. Выздоровели за последние 24 часа 6 235 пациентов. Умерли за сутки 198 человек. Госпитализировано 1 059 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (931 человек), Одесской области (663), Запорожской области (799) и Полтавской области (624).

Напомним, что Зеленский попросил Меркель помочь Украине с доступом к вакцине от Pfizer.

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