Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента нет возможности изменить положения о Конституционном суде Украины. Именно поэтому, по его мнению, добровольная отставка судей КСУ, это оптимальный выход из конституционного кризиса, который разразился в стране.

Об этом Стефанчук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Нужно вспомнить, что было предпосылками того, что произошло. Изменения в Конституцию, которые были проголосованы предыдущей каденцией Верховной Рады, как раз создали на уровне КСУ закрытую корпорацию", - заявил Стефанчук.

По его словам, положения о КСУ закреплены в Конституции, а чтобы внести туда изменения, нужно получить выводы самого же КСУ.

Кроме того, в разделе Конституции, где идет речь о КСУ, сказано, что этот раздел меняется исключительно на основании всеукраинского референдума. Невозможно осуществить и перезапуск суда, потому что решение об этом принимается 2/3 судей КСУ. Таким образом, сложилась замкнутая система, которая породила конституционный кризис.

"Если люди своими действиями довели страну, что она находится в такой ситуации, я думаю, что подход к добровольному внутреннему перезапуску может быть лучшим вариантом", - отметил Стефанчук.

Напомним, КСУ принял решение, которое отменило ответственность за нарушения про декларировании и лишило НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

В свою очередь Совет судей назвал идею президента уволить всех судей КСУ угрозой национальной безопасности.