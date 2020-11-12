В Британии разразился громкий скандал в сфере здравохранения. Здесь, в городе Честер полиция задержала медсестру, которая обвиняется в убийстве восьми новорожденных младенцев и еще десяти покушениях на убийство.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудница больницы Countess of Chester Люси Летби была задержана еще 10 ноября. Ей предъявлены обвинения в рамках расследования ряда детских смертей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года.

Примечательно, что ранее Летби уже задерживалась полицией. Это произошло 3 июля 2018 года, в рамках расследования 17 смертельных случаев с младенцами в неонатальном отделении больницы Честера. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог. Позже полиция английского графства Чешир предъявила медсестре обвинения в убийстве еще трех детей.

Само же расследование начали в мае 2017 года и вначале следователи пытались выяснить, как именно скончались 15 детей в клинике между июнем 2015 года и июнем 2016 года. В дальнейшем полиция заинтересовалась обстоятельствами несчастных случаев (падений - Ред.) еще с шестью детьми, которые произошли в тот же период.

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