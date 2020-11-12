Василий Небензя постоянный представитель РФ при ООН, фото РИА "Новости"

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя допускает возможность рассмотрения дела с отравлением оппозиционера Алексея Навального на Совете безопасности ООН.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости". 

"Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора - это неправда... Мы ничего не боимся, ничего не скрываем. Хотят вынести - пусть выносят. Мы, может, сами вынесем - это будет разговор для них не очень лицеприятный", - заявил российский дипломат.

Небензя рассказал про отравление Навального

Ранее "Страна" сообщала, что российские медики поставили свой диагноз Алексею Навальному, но никаких следов отравления не выявили.

Так же мы рассказывали, что Алексей Навальный раскрыл новые детали, как его хотели отравить ядом "Новичок". Он обвиняет в этом Кремль.

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