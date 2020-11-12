Как выяснилось, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заразилась коронавирусной инфекцией за неделю до того, как Владимир Зеленский сдал свой положительный тест.

Поэтому не исключено, что глава государства мог заразиться от своего пресс-секретаря.

Об этом передает издание ZN со ссылкой на собственные источники.

Так же по данным источников с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 75 народных депутатов, то есть каждый шестой парламентарий. Активных больных нардепов в Раде на сегодня 14 человек.

В аппарате парламента от Covid-19 пострадали 77 сотрудников, из них болеют на данный момент 31 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина не получит вакцину от коронавируса раньше марта-2021 года.