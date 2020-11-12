Представитель Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, уже начинает формировать свою будущую команду.

Так, главой аппарата Белого дома Байден назначил Рона Клайна, своего советника.

Об этом первом назначении гласит официальное сообщение на сайте переходной команды Байдена.

"Избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в сообщении.

Как известно, Клайн длительное время был советником и главой аппарата Байдена в период, когда тот занимал должность вице-президента в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, что 7 ноября ведущие американские СМИ - ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC - объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги выборов еще не подведены.

Ранее "Страна" сообщала, что штат, от которого 36 лет сенатором был Байден, первым утвердил итоги выборов президента США.