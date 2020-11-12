Президент Украины Владимир Зеленский в полной версии видеобращения из больницы в Феофании рассказал о планах по КСУ и разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель касательно предоставления Украине вакцины от коронавируса.

Соответствующее видео появилось в соцсетях гаранта.

По его словам, совместно с "международными партнерами" уже идёт работа по подготовке к перезагрузке Конституционного суда, и что план будет представлен через неделю. "Из этого можно сделать вывод, что антиконституционный законопроект об увольнении судей КСУ руками депутатов Рады был похоронен самим президентом", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика страны"

Также Зеленский рассказал о разговоре с Меркель и сообщил, что попросил ее дать возможность Украине получить американско-немецкую вакцину от коронавируса поскорее. Кроме того, по его словам, Меркель в ходе разговора высоко оценила продолжающееся перемирие на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с первым видеообращением после госпитализации в столичной клинике "Феофания", где он проходит лечение от коронавирусной болезни. Примечательно, что судя по видео, палата Зеленского в "Феофании" обставлена по принципу обычного президентского кабинета. В ней стоят большие флаги - государственный и с изображением герба, нашлось место и рабочему столу с фигурным деревянным стулом. Также со слов советника Офиса президента Михаила Подоляка известно, что палата главы государства оборудована спецсвязью.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак были госпитализированы в Феофанию с коронавирусом.