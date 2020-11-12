В Армении не состоялось заседание совета Национального собрания (парламента), на котором планировалось отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. От самой многочисленной фракции "Мой шаг", лидером которой является Пашинян, явилась лишь вице-спикер НС Лена Назарян.

Об этом пишет в Фейсбук глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

По словам политика, на внеочередном заседании органа должны были рассматривать проект решения Национального собрания "Об обсуждении сложившейся ситуации, путей выхода из нее, а также правомерности заявления, подписанного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября 2020 года".

"Неявка на заседание по этой повестке дня означает, что 88 депутатов Национального собрания выступают за сохранение страны в нынешнем состоянии со всеми вытекающими из него последствиями", - написал Марукян.

Как писала "Страна", 11 ноября армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи.

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