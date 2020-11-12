В Италии, где по данным 2019 года живет 60,36 миллиона человек, число выявленных заражений коронавирусом превысило миллион. Италия стала третьей страной в континентальной Европе после Испании и Франции, преодолевшей этот рубеж.

Такие данные приводит издание The Guardian.

Цифра в миллион относится ко всем инфицированным со времени начала эпидемии в стране.

Что касается суточных показателей, то за среду было зарегистрировано 32 961 новое заражение. В тот же период от осложнений умерли 623 больных Covid-19. Это, кстати, самый высокий ежедневный показатель смертности с начала апреля.

По оценкам врачей, число смертей резко увеличится, если не будут приняты решительные меры.

Сейчас 29 444 человека госпитализированы с Covid-19 по всей стране. Это тоже самый высокий показатель с начала пандемии.

Как писала "Страна", на днях рекордную смертность от коронавируса зарегистрировали в Испании.

Мы также сообщали, что число больных Covid-19 на Земле превысило 50 миллионов человек.