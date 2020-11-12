В некоторых штатах США к началу 12 ноября (по киевскому времени) утвердили результаты голосования на выборах президента. Первым это сделал Делавэр, чьи три голоса выборщиков перешли к кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Делавэре, от которого Джо Байден с 1973 по 2009 год был сенатором, победил представитель демократов. Там за Байдена отдали голоса 296 268 (или 58,7%) избирателей. За действующего президента США Дональда Трампа в этом штате проголосовали 200 603 (39,8%) избирателей.

Результаты также уже подали Вайоминг, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Вермонт.

Согласно закону, власти штатов США должны утвердить результаты голосования до 8 декабря, после чего через шесть дней должна собраться избирательная комиссия и объявить их официально.

Согласно оценкам американских СМИ, победу на выборах США победил Байден. Однако команда Трампа обвинила его в масштабных фальсификациях. "Страна" подробно рассказывала, в каких именно.

Мы также сообщали, что на Аляске по результатам подсчета 75% бюллетеней Трамп набирает почти 57% голосов, а его оппонент - 39%.