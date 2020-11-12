Футбольные матчи в Украине будут проходить, несмотря на карантин выходного дня и даже в "красной зоне" карантина.

Об этом глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины. На прошлой неделе УАФ, УПЛ и ПФЛ провели совещание, на котором разработали предложения для Минздрава о продлении футбольных соревнований до конца года. Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. За что очень благодарен лично руководителю Минздрава!" - указано в сообщении.

Хоть матчи, как и ранее, будут проходить без зрителей, в Минздраве также согласились на соревнования в населенных пунктах, которые оказались в "красной зоне" карантина, что существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку.

Со своей стороны организаторы пообещали строгое соблюдение всех необходимых мер безопасности и требований Минздрава при организации и проведения матчей, а также жесткий контроль за состоянием здоровья спортсменов.

Напомним, сеть гипермаркетов "Эпицентр", которая исходя из постановления Кабмина, должна закрыться на выходные (будет разрешено работа только тех магазинов, в которых более 60% ассортимента - продукты питания) решила, видимо, отшутиться по этому поводу в соцсетях.

Как сообщала "Страна", мэр Львова Андрей Садовой считает, что решение украинских властей о "карантине выходного дня", который предусматривает запрет работы ресторанов и кафе, глупое. Он считает, что такие ограничения "похоронят" малый и средний бизнес.