В среду, 10 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ под номером 491/2020 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства". Указ появился в соответствующем разделе сайта главы государства. Однако к вечеру 11 ноября он пропал.

Если зайти на страницу с указами, заметно, что в списке остались только указы №490 и №492.

Любопытно, что пресс-релиз Офиса президента о подписанию указа удалить забыли - он все еще доступен на сайте.

Скорее всего, это заметание следов связано с тем, 11 ноября два человека из списка удостоенных государственных наград отказались от них.

Режиссер Валентин Васянович, снявший фильм "Атлантида", отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени в знак протеста против инициирования властью уголовных производств в отношении кинопроизводителей. А его молодая коллега Ирина Целик из тех же соображений не стала принимать звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

Ранее "Страна" рассказывала о фильме Васяновича "Атлантида", который отправится от Украины на "Оскар".

Между тем, пока Зеленский присваивает награды Васяновичу, его творение не вызывает никакого интереса у рядовых зрителей. Всеукраинская премьера "Атлантида" была сорвана, так как на нее пришли всего три человека.