Кабмин 11 ноября изменил правила карантина в Украине. Отменяется деление на зоны, вместо адаптивного вводится общегосударственный карантин, передает Sud.ua.

В частности, и в будние, и в выходные вводится полный запрет проведения дискотек, работы развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, баров, закусочных и буфетов) по организации досуга.

"Мы запрещаем ту деятельность заведений питания, которая касается именно организации досуга - это дискотеки и прочие", - сказал Максим Степанов.

Напомним, что по словам министра Степанова карантин выходного дня продлится до апреля.

Также мі писали, что общественный транспорт из-за карантина выходного дня останавливать не будут.