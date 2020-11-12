После мероприятия в честь Дня Независимости Польше в Варшаве активисты начали собираться в группы и устраивать столкновения с полицией.

Об этом сообщает местный телеканал TVN Warszawa.

Так, изначально мероприятия в центре Варшавы предусматривали автопробег с девизом "Наша цивилизация, наши принципы", однако в какой-то момент участники начали митинг - как автомобильный, так и пешеходный. У многих активистов, среди которых большинство было ультраправыми, были красно-белые флаги.

Так, митингующие собрались под зданием Дворца культуры и зажгли файеры. Затем многотысячная акция перекрыла движение и перед активистами выступили главы "Национального движения", партии "Всепольской молодежи" и глава ассоциации "Марша Независимости".

Zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji z naszej strony. Będziemy ustalać tożsamość wszystkich uczestników takich burd i ataków na policjantów oraz pociągać ich do odpowiedzialności przed sądem. pic.twitter.com/FdybaqutlX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

По словам представителя мэрии Варшавы Каролины Галецкой, разрешения на проведение акции нет и более того - ее запретил суд.

Z chuliganami się nie negocjuje. Nieważne, gdzie są i jakie głoszą poglądy. Ważne, jak się zachowują. W takich przypadkach zawsze będziemy działać zdecydowanie dla przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa innych ludzi. pic.twitter.com/rJ1EhC5QPu — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Свои требования протестующие не выдвинули, однако начали забрасывать административные здания, полицейских и журналистов петардами.

Сначала правоохранители призывали протестующих разойтись, соблюдая меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. Затем правоохранители сообщили о разгоне митинга силовыми методами.

Patrioci szturmujący Empik po dzieła Jana Pawła II i kardynała Dziwisza. pic.twitter.com/DbtDDWO96F — dir_ekt (@x_direkt) November 11, 2020

Напомним, правительство Польши после массовых протестов решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать вчера, 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения.

Как сообщала "Страна", Министерство иностранных дел Украины не выступало с официальной реакцией касательно недавних протестов в Польше, приуроченных к решению Конституционного суда соседнего государства о запрете абортов.

Также "Страна" писала, что в Польше могут принять законопроект, запрещающий ЛГБТ марши равенства.