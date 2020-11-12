В Польше начались новые столкновения с полицией. Фото: Instagram

После мероприятия в честь Дня Независимости Польше в Варшаве активисты начали собираться в группы и устраивать столкновения с полицией

Об этом сообщает местный телеканал TVN Warszawa.

Так, изначально мероприятия в центре Варшавы предусматривали автопробег с девизом "Наша цивилизация, наши принципы", однако в какой-то момент участники начали митинг - как автомобильный, так и пешеходный. У многих активистов, среди которых большинство было ультраправыми, были красно-белые флаги. 

В Польше начались новые столкновения с полицией. Фото: РАР

В Польше начались новые столкновения с полицией. Фото: РАР

Так, митингующие собрались под зданием Дворца культуры и зажгли файеры. Затем многотысячная акция перекрыла движение и перед активистами выступили главы "Национального движения", партии "Всепольской молодежи" и глава ассоциации "Марша Независимости".

По словам представителя мэрии Варшавы Каролины Галецкой, разрешения на проведение акции нет и более того - ее запретил суд. 

Свои требования протестующие не выдвинули, однако начали забрасывать административные здания, полицейских и журналистов петардами.

Сначала правоохранители призывали протестующих разойтись, соблюдая меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. Затем правоохранители сообщили о разгоне митинга силовыми методами. 

В Польше начались новые столкновения с полицией

Напомним, правительство Польши после массовых протестов решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующий документ должны были опубликовать вчера, 2 ноября, но этого не произошло. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что этот вопрос требует обсуждения.

Как сообщала "Страна", Министерство иностранных дел Украины не выступало с официальной реакцией касательно недавних протестов в Польше, приуроченных к решению Конституционного суда соседнего государства о запрете абортов.

Также "Страна" писала, что в Польше могут принять законопроект, запрещающий ЛГБТ марши равенства.

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