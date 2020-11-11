Получено новое подтверждение теории о том, что у переболевших сезонным ОРВИ может появиться иммунитет к SARS-CoV-2, выдвинутой учеными США. Другая группа исследователей из Лондона выяснила, что у некоторых людей после простуды могут появиться антитела к новому коронавирусу.

Результаты их наблюдений опубликовал журнал Science.

Исследователи проанализировали 300 образцов крови, собранных накануне пандемии, и обнаружили, что почти у во всех содержались антитела, способные защитить от коронавирусов.

Затем ученые сравнили эти антитела с теми, что содержатся в крови переболевших Covid-19. Оказалось, что примерно у 5% взрослых антитела распознавали SARS-CoV-2, даже если они не были больны в период забора крови. И у 7% взрослых людей, которые простудились во время взятия анализа, были подобные антитела.

Также антитела, которые распознают SARS-CoV-2, обнаружили у 44% детей.

Ученые пришли к выводу, что внедрение новых коронавирусов от животных может пробудить у человека уже существующий иммунитет.

Ранее "Страна" сообщала об открытии ученых из США набора антител к коронавирусу, которые могут предотвратить риск заражения. Их вырабатывает иммунная система пациентов, которые долго болели тяжелой формой Covid-19.

Мы также писали, что у многих переболевших Covid-19 уровень антител быстро снижается.