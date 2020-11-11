Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал "Стране" заявление российской стороны о том, что украинский план действий по урегулированию конфликта на Донбассе противоречит Минским соглашениям и может привести к очередному кризису в переговорах.

Арестович утверждает, что никакого кризиса в переговорах нет.

"Два дня подряд дискутировали наш план. Думал, будет "тянучка" - мол, ваш план плохой, наш хороший. А они про свой план упомянули всего два раза. Первые 20 мин вчера упирались по линии – вы можете гарантировать, что парламент примет такие-то законы? Мы говорим – у нас парламентский суверенитет, мы не можем ему приказывать, только рекомендовать. И после этого мы довольно быстро по пунктам начали обсуждать план. Правда, дальше первого-второго пункта не продвинулись, но в целом это было похоже на деловую беседу", - сообщил "Стране" Арестович.

По его словам, он не замечал со стороны Бориса Грызлова в ходе обсуждения плана таких резких заявлений, какие затем появились в СМИ.

"Российские представители политической подгруппы вчера конструктивно обсуждали наш план. Да и сегодня Грызлов ничего такого при обсуждении не говорил. Спокойно отмечал, что у них есть опасения, что наш план может нарушать Минские договоренности. Не сказал бы, что во время дискуссии Грызлов устраивал демарш. И вдруг такое заявление в прессе... Может, после того как он вышел с заседания, ему что-то подсказали?" - предполагает Алексей Арестович.



Итоги встречи делегаций в рамках ТКГ Арестович описывает так: "Договорились договариваться". При этом он подтвердил, что российская сторона в ходе обсуждения украинского плана настаивала на том, что план нарушает Минские соглашения.

Спикер украинской делегации также сообщил, что ОБСЕ инициировала экстренное заседание подгруппы, где обсуждается план Украины по реализации Минских соглашений. Оно состоится в пятницу, 13 ноября, причем заседание пройдет в видео-формате. Участие в нем примут политические советники лидеров "нормандской четверки" – от Украины это будет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее "Страна" сообщала, что политической группе ТКГ по Донбассу поручили разработать план активации урегулирования конфликта в конце октября.