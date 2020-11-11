Стала известна ориентировочная цена вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Точная стоимость еще не известна, но предполагается, что она будет около 19 долларов (540 гривен).

О цене сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.

Как пишет издание, США заплатили 1,9 миллиарда долларов за 100 миллионов флаконов вакцины. В расчете на дозу это выйдет около 19 долларов (примерно 16 евро или 540 грн). Такие данные совпадают с инсайдерской информацией о том, что Pfizer хотела зафиксировать цену в 19,50 долларов за дозу, но будет варьировать ее в зависимости от заказанной суммы. То есть тот, кто закажет больше доз, заплатит меньше за дозу.

Для сравнения, компания Moderna оценила свою вакцину на основе матричной мРНК в 32-37 долларов (900-1050 грн). А векторные вакцины, вероятно, будут значительно дешевле - около 2,50 евро (около 85 грн) за дозу.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассчитывает, что одна доза препарата будет стоить 125 гривен или 4,5 доллара. Точнее, именно столько Украина готова платить за спасительную вакцину.

Ранее "Страна" писала, что эта вакцина хранится при очень низкой температуре, из-за чего ее трудно будет транспортировать по миру.