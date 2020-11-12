Сеть гипермаркетов "Эпицентр", которая исходя из постановления Кабмина, должна закрыться на выходные (будет разрешено работа только тех магазинов, в которых более 60% ассортимента - продукты питания) решила, видимо, отшутиться по этому поводу в соцсетях.

"Внимание! Вводим 72-часовую пятницу. Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее", - написали в "Эпицентре" на своей страницу в Facebook, подразумевая и разрешение на работу автозаправок.

Однако, памятуя то, что эта торговая сеть работала в прошлый карантин, когда остальные магазины были закрыты (что вызвало возмущение у многих украинцев), этот троллинг, мягко говоря, люди не поняли.

В частности, на пост "Эпицентра" отреагировал ряд блогеров.

"А тем временем Герега вытер член о минздрав, главсанврача и лично президента. Просто потому что в первый раз это можно было сделать за символическую плату. Уверен, что в этот раз это уже было бесплатно", - написал блогер Денис Гороховский.

"Вот это вот все, я считаю, "танцы на костях", - написала пиар-менеджер Юлия Бойко.





Кроме того, многие начали писать гневные комментарии под самим постом: "Несмешная шутка в нынешних условиях", "Ну все понятно. Все равны, но некоторые ровнее", "торгуйте, но не шутите", - пишут комментаторы.

Напомним, сегодня правительство утвердило "карантин выходного дня". Он может продлиться до апреля 2021 года.