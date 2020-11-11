В лесах Тамбовской области осталось всего два волка.

Об этом сообщает ТАСС.

"В этом году мы зарегистрировали всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007 году - десять", - заявил начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира региона Алексей Соколов.

По его словам, учет зверя ведется по его следам, для этого применяются специальные расчеты, учитывается также маршрут животного. "Разумеется, это непростой процесс, ведь лес - не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный", - рассказал собеседник агентства.

Соколов отметил, что большое количество волков насчитывалось на Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны: сотни животных, потревоженные боевыми действиями в других регионах, перекочевали в тамбовские леса. Изголодавшиеся хищники полностью теряли страх перед человеком, подходя к жилищу даже днем. В 80-е годы за каждого отстреленного волка даже выплачивалось вознаграждение. Однако к сокращению численности зверя привел не только отстрел, но и нехватка кормовой базы, сегодня домашний скот фермеры держат в крытых стойлах, а не на пастбищах.

"Несмотря на это, добыча волка в регионе не запрещена, поскольку по-прежнему считается, что он представляет угрозу сельскому хозяйству и животному миру. Фактическая его численность несколько выше, так как животные могут мигрировать к нам из соседних Рязанской и Пензенской областей. В среднем за сезон мы выдаем около 10-12 таких разрешений. Но даже в этом случае за последние пять лет у нас в регионе не было отстрелено ни одного волка", - сообщил Соколов.

"Тамбовский волк"

Волк является одним из главных символов Тамбовской области. "Тамбовский волк" зарегистрирован в качестве товарного знака для множества образцов местной продукции. Считается, что широкую известность словосочетание "тамбовский волк" приобрело в 1950 году благодаря художественному фильму "Дело Румянцева", где один из героев эмоционально произнес: "Тамбовский волк тебе товарищ!". После этого выражение стало крылатым и "ушло в народ".

В 2008 году на выезде из Тамбова в сторону Пензы был установлен деревянный памятник "Тамбовский волк - надежный товарищ". В 2004 году в областном центре открылся Музей тамбовского волка, который насчитывал более 200 экспонатов, но в 2006 году все его фонды были уничтожены пожаром во время выставки в Брянске.

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