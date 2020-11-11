В Международной правозащитной организации Amnesty International насчитали восемь случаев сексуального домогательства военнослужащих к гражданским за два года, и это только на подконтрольной Украине территории.

Соответствующие доклад организация опубликовала в пресс-службе.

"Amnesty International задокументировала 8 случаев сексуального насилия в отношении гражданских женщин и девушек со стороны военнослужащих: в том числе 2 изнасилования, 1 покушение на изнасилование и 5 случаев сексуального домогательства, совершенных военными в течение 2017-2018 годов в местах проживания гражданского населения", - указано в сообщении.

Известны также случаи домогательства к несовершеннолетним и драка между военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения и местными подростками, которые "отбивали" девочек.

Девочки 10-13 лет "сообщили, что военные мужчины разговаривают с ними и пытаются заставить ехать с ними, они также чувствовали, что существует риск, что солдаты могут затащить девушек к себе вечером".

Названные случаи зафиксировали в течение шести поездок представителей организации на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Кроме этого, сотрудники сообщали о случаях домашнего насилия в семьях военнослужащих на Донбассе. Подобная ситуация произошла даже с беременной женщиной, однако она отказалась заявить об этом, чтоб "не позорить мужа".

Напомним, бывшая американская модель Эми Доррис заявила о том, что президент США Дональд Трамп изнасиловал ее на Открытом чемпионате США по теннису в 1997 году.

Как сообщала "Страна", в Яготине в Киевской области был задержан 15-летний подросток, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки из-за отказа в сексе.