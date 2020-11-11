Около 70% населения мира надо привить от COVID-19, чтобы пандемия завершилась.

Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в среду в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, передает РИА Новости.

Таким образом, около 5,5 млрд людей должны быть привиты.

При этом сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что ожидают кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом лишь в марте-2021.

Как отметил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, к этому времени в мире уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но и эффективные вакцины.