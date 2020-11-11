Чтобы окончить пандемию, надо вакцинировать 5,5 млрд людей - ВОЗ
Около 70% населения мира надо привить от COVID-19, чтобы пандемия завершилась.
Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в среду в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов, передает РИА Новости.
Таким образом, около 5,5 млрд людей должны быть привиты.
При этом сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что ожидают кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом лишь в марте-2021.
Как отметил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, к этому времени в мире уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но и эффективные вакцины.
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