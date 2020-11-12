Карантин выходного дня: локдаун возвращается

Карантин возвращается. Правда, не в самом его жестком – ежедневном – варианте, а в более мягком – в виде карантина выходного дня. Вчера Кабмин принял решение о централизованных ограничениях, касающихся будней и почти максимального локдауна на субботу и воскресенье.

Впрочем, уже вчера из дискуссий в соцсетях стало ясно, что для бизнеса из сферы развлечений карантин выходного дня даже хуже полного локдауна: львиной доли доходов не будет, а аренду и налоги оплачивать придется. Многие представители индустрии кино говорят о том, что им придется закрываться, что соответствует действительности. Но альтернативы, похоже, нет.

В качестве "альтернативы" бизнесмены говорят о том, что за полгода правительство ничего не сделало, чтобы подготовиться к нынешней вспышке эпидемии. И это правда: еще весной можно было принять решение о том, чтобы вместо строительства дорог ремонтировать и переоборудовать больницы, а также стимулировать привлечение медработников в систему здравоохранения. Ничего из этого сделано не было, за что персональную ответственность должен нести премьер.

Однако все это не отменяет того факта, что жесткие ограничения сейчас нужны. И если власть не может остановить транспорт (что приведет к коллапсу всей экономики), то ей нужно максимально сократить количество причин, по которым людям нужно выбираться из дома. И жертвой такого ограничения, безусловно, становится сфера развлечений.

Увы, вполне вероятно, что кинобизнес и часть ресторанного бизнеса ждет та же участь, что и бизнес туристический. И приходится констатировать, что это приведет к росту безработицы.

Но вот здесь свое слово должно сказать государство. Не пособиями по безработице, а созданием курсов по подготовке тех кадров, которые сейчас необходимы. В первую очередь – по ускоренной подготовке медперсонала, который может обслуживать больных коронавирусом. Это на сегодняшний день – задача гораздо более важная, чем война с Конституционным судом.

Transparency International против проекта Разумкова

Дмитрий Разумков. Фото: Апостроф

Что касается войны с Конституционным судом и его решением по электронному декларированию, она на данный момент поставлена на паузу. Сам КС заблокирован неявкой отдельных судей, а вопрос по е-декларациям завис из-за перерыва в работе парламента.

Между тем, даже основной на данный момент вариант решения этого вопроса – законопроект Дмитрия Разумкова – уже вызвал критику из-за рубежа. В Transparency International вполне закономерно указали на то, что предложенный спикером проект выглядит самым простым решением, однако таковым не является, поскольку тоже нарушает Конституцию.

И это правда: если (как предлагает Разумков) просто признать решение КС недействительным и этим вернуть отмененные нормы по электронному декларированию, то, во-первых, новое решение тот же КС вполне логично признает неконституционным, во-вторых, все, кто обязан публиковать е-декларации, могут этого не делать, потому что решение КС по статусу выше решений Верховной Рады. И ни один суд за это не накажет.

А потому правильнее было бы не искать простые решения, а в срочном порядке запросить мнение всех ведущих юристов о том, как можно вернуть отмененные нормы, при этом сформулировав их таким образом, чтобы они соответствовали Конституции.

Ну, а если вдруг выяснится, что е-декларирование в навязанном нам Западом варианте никак не может работать, не нарушая Конституции, то от него нужно отказаться. Либо насовсем, либо до момента изменения Конституции. Но второй вариант нереален, поскольку никто в открытую не захочет отменять презумпцию невиновности и право на личную жизнь.

Против ОПЗЖ бросают в бой кадры Кучмы

Сергей Гриневецкий. Фото: Думская

Вчера Кабмин совершил революционный по нынешним временам шаг, рекомендовав на утверждение президенту кандидатуру нового одесского губернатора. Революционность этого события в том, что власть (понятно, что Владимир Зеленский утвердит то, что сам же "рекомендовал" правительству) отказалась от принципа "новых лиц" не просто в пользу "старых", а в пользу "очень старых". Одесским губернатором будет назначен Сергей Гриневецкий, который в течение семи лет занимал эту же должность при Леониде Кучме.

Конечно, на фоне назначений Леонида Кравчука и Витольда Фокина в Минскую переговорную группу возвращение Гриневецкого в руководство Одесской области не выглядит суперсенсацией. Но Минская ТКГ – это все же полуофициальная структура практически без полномочий, в то время как глава областной госадминистрации – один из ключевых винтиков в механизме реальной государственной власти. И уж тем более, что речь идет о таком важном регионе, как Одесса.

Однако, в данном решение, судя по всему, не стоит видеть какую-то стратегическую смену курса.

Скорее назначение Гриневецкого имеет чисто прикладной тактический характер.

Дело в том, что бывший (а теперь уже и новый) губернатор возглавляет областную организацию партии нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и прошел по ее списку в областной совет. И вчерашнее назначение – уже открытое признание Зеленского в том, что договоренности с Трухановым действительно существуют. И что это попытка помочь Труханову с помощью админресурса сохранить мэрское кресло, которое он может потерять во втором туре, проиграв набирающему очки кандидату от ОПЗЖ Николаю Скорику.

Правда, еще вопрос, сыграет ли открытый союз Зеленского и Труханова в пользу последнего или против него.

Дадут ли СБУ право закрывать телеканалы?

СБУ хотят дать право закрывать каналы. Фото: Лига.нет

Пока власть отвлекала внимание общества противостоянием с Конституционным судом, в парламенте решили совершить еще одну попытку надеть законодательный хомут на СМИ. Теперь уже не напрямую (как в случае с проектами о дезинформации и о медиа), а с помощью закона об СБУ.

Вчера председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил с заявлением о том, что данный проект закона предоставляет спецслужбе возможность проводить репрессии против СМИ.

Что интересно, при всей разности авторов трех названных антимедийных законопроектов, во всех них имеется попытка протянуть одну и ту же норму: закрывать СМИ без суда. В данном случае такое право дается СБУ в отношении телеканалов, если спецслужба заподозрит (!) какой-то из них в распространении сепаратистских или террористических материалов. Достаточно будет подозрения, чтобы СБУ обратилась к Нацсовету по ТВ, – а тот, похоже, уже заждался подобных обращений.

И вот эта настойчивость в протаскивании репрессивных мер против СМИ заставляет предполагать, что все законопроекты исходят из одного источника – группы политиков из медиасреды, которые таким образом хотят решить вопросы собственных телеканалов.

А тот факт, что, несмотря на резкую критику со стороны СМИ, подобные инициативы регулярно появляются в парламенте, заставляет предполагать, что президент по отношению к ним настроен, как минимум, лояльно. Иначе эта группа политиков уже получила бы по голове за дискредитацию власти и перестала бы делать свои попытки.

Мир в Карабахе: Турции угрожают санкции ЕС

Жан-Ив Ле Дриан. Фото: Jean-Yves Le Drian/ Facebook

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное Арменией и Азербайджаном по инициативе и при участии России, имеет все шансы быть реализованным. Вчера оно получило положительные оценки США как фактор, позволивший избежать этнической резни в Карабахе. А во Франции оно и вовсе послужило поводом для жесткого официального заявления министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана.

Французский министр не просто одобрил эту договоренность от своей страны, он сделал это от всего Евросоюза. И от всего же Евросоюза возложил ответственность за выполнение мирного соглашения на Турцию: если его нарушат, ЕС введет санкции против Анкары.

Понятно, тут сыграли особую роль натянутые отношения между руководством Франции и Турции в последние месяцы. Но, так или иначе, сложилась весьма неприятная для Эрдогана ситуация: он подогревал карабахский конфликт, но в результате в стратегическом выигрыше осталась Москва, которая вводит своих миротворцев, а Турция, которая в мирном процессе активного участия не принимает, должна будет гарантировать мир – иначе будет наказана руководством ЕС.

Парадокс, но таким образом Париж обеспечил еще один выигрыш Москве: теперь, по сути, Анкара будет зависима от Кремля, ведь достаточно одного заявления от российских миротворцев о нарушениях со стороны азербайджанской армии, чтобы Турция подпала под европейские санкции.

Больше того, может сложиться ситуация, когда мирное соглашение нарушит армянская сторона, но санкциями все равно обложат Турцию.

Впрочем, все эти политические игры не отменяют того факта, что мир в Карабахе действительно наступил и что на территории Карабаха, где живет основная часть армян армия Азербайджана не зашла. А каким будет мир – это вопрос второстепенный. Главное – что это мир.