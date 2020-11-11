Кабинет Министров запретил посещение учреждений дошкольного и среднего образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала после изменения условий карантина и введения "локдауна выходного дня".

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Запрещается посещение учреждений дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала учреждений образования", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что также запрещается деятельность учебных учреждений, кроме дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, группами в количестве более 20 человек.

Напомним, что рестораторы предложили игнорировать карантин выходного дня "как преступный приказ".

Также мы писали о том, что по словам Садового, Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.