Министр здравоохранения Максим Степанов обозначил примерные сроки, когда Украина сможет получить вакцину от коронавируса. По его словам, это произойдет не раньше конца первого квартала 2021 года (март-2021 - Ред.).

Свой прогноз глава ведомства озвучил в эфире передачи "Хард с Влащенко" телеканала "Украина 24".

Степанов объяснил, почему назвал именно такой срок: ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал он.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина сможет закупить вакцину от коронавируса по специальной цене.

"Страна" сообщала, что власти Киева, похоже, определились с вакциной от коронавируса. Это препарат, который изобрели американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Мы рассказывали, какие проблемы связаны с его закупкой и доставкой.