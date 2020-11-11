Во время общественного мероприятия при участии европейских дипломатов около мемориала Первой мировой войны в Саудовской Аравии произошел взрыв.

Об этом сообщает Аljazeera.

Так, на мероприятии, приуроченном к окончанию Первой мировой войны на кладбище в Джидде, которое организовало посольство Франции, произошел взрыв, в результате которого было ранено два человека, сообщают власти. Среди пострадавших сотрудник консульства Греции и местный полицейский.

Альтернативные источники утверждают, что пострадало четыре человека, среди которых граждане Греции и Великобритании.

Посольства стран, чьи граждане пострадали при взрыве, пообещали помочь Саудовской Аравии в расследовании инцидента.

"Посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США, которые были приобщены к церемонии, решительно осуждают эту трусливую атаку. Такие нападения на невинных людей - позорные и не имеют оправдания", - указано в сообщении дипломатических представительств.

Снимки с места событий опубликовала на своей странице в Twitter французская журналистка Кларенс Родригес, которая работает в Саудовской Аравии.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, 🇮🇪, 🇬🇧...& expatriés français. Des blessés...

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

Напомним, столица Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт обесточена в результате обстрелов, прогремело несколько взрывов.

Как сообщала "Страна", в городской больнице №2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки, в результате чего пришлось эвакуировать больше 150 человек.