В Саудовской Аравии произошел взрыв. Скриншот из видео

Во время общественного мероприятия при участии европейских дипломатов около мемориала Первой мировой войны в Саудовской Аравии произошел взрыв

Об этом сообщает Аljazeera.

Так, на мероприятии, приуроченном к окончанию Первой мировой войны на кладбище в Джидде, которое организовало посольство Франции, произошел взрыв, в результате которого было ранено два человека, сообщают власти. Среди пострадавших сотрудник консульства Греции и местный полицейский. 

Альтернативные источники утверждают, что пострадало четыре человека, среди которых граждане Греции и Великобритании. 

Посольства стран, чьи граждане пострадали при взрыве, пообещали помочь Саудовской Аравии в расследовании инцидента. 

"Посольства Франции, Греции, Италии, Великобритании и США, которые были приобщены к церемонии, решительно осуждают эту трусливую атаку. Такие нападения на невинных людей - позорные и не имеют оправдания", - указано в сообщении дипломатических представительств. 

Снимки с места событий опубликовала на своей странице в Twitter французская журналистка Кларенс Родригес, которая работает в Саудовской Аравии.

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