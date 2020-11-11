В четверг, 11 ноября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Оно прошло в режиме видеоконференции. Украинская сторона отчиталась о результатах переговоров.

Короткий отчет о заседании со слова главы ТКГ Леонида Кравчука приведен в Фейсбук украинской делегации.

Кравчук перечислил результаты по четырем направлениям переговоров.

Политическое направление

Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный первым президентом Украины. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ о проведении внеочередного заседания политической подгруппы и подтвердила готовность работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.

Такой интенсивный режим требуется потому, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

Гуманитарное направление

Согласно отчету Киева, Украина выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и транспорта. Также сторонам удалось достичь "определенного продвижения" в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические.

Представители ОСБЕ призвали россиян открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели. А украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов.

Направление безопасности

ОБСЕ поддержала намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже 108 суток. Он добавил, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).

В посте на Фейсбуке сказано, что украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - эту инициативу выдвинул Владимир Зеленский во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года. Речь идет о заминированных девятнадцати участках. в том числе кладбище, электросети и объектах водоснабжения на линии разграничения.

Как сказал Кравчук, крайне важно начать разминирование до ухудшения погодных условий, которое сделает это физически невозможным. Также глава украинской делегации призвал вернуть домой к новогодним праздникам всех взаимно удерживаемых лиц.

Экономический направление

Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ зеленые коридоры для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения.

"В целом можно отметить определенное продвижение во всех четырех направлениях. Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - резюмировали в Киеве.

Также украинская делегация заявила, что выполняла и дальше будет выполнять решения, принятые в нормандском формате, и Минские договоренности.

"Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха. Выполняем и призываем делать то же российскую сторону. Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандской формате, которая станет мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определение политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению", - отметили в украинской делегации.

Ранее "Страна" рассказывала, что Кравчук хочет переписать последовательность выполнения Минских соглашений.

Мы также писали, что Киев не рассматривает возможности закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, что предусмотрено Минскими соглашениями.