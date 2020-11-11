В сети опубликовали видео, на котором запечатлен 36-летний Джо Байден во время визита в СССР в 1979 году. Известно, что тогда Байден и еще шестеро сенаторов приехали в Москву в рамках реализации соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2).

"Ваши лидеры были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие!" - говорит журналисту молодой демократ на обнародованном видео.

Ролик с интервью молодого Байдена опубликован на YouTube-канале Гостелерадиофонда России.

Напомним, власти США приказали главам федеральных агентств пока не сотрудничать с командой кандидата от Демократической партии Джо Байденом по передаче власти в стране. В Белом доме ждут подтверждения его победы от Управления общих служб.

Как сообщала "Страна", обстановка в США после скандальных выборов становится все более запутанной. Джо Байден уже провозгласил себя победителем выборов. И в этом качестве его уже поздравили лидеры европейских стран, Украины, Канады, Индии и ряда других государств. В то же время Трамп не признает его победу, говорит о фальсификациях и готовится идти в суды.



