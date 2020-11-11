Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, недавно анонсировавший пересчет голосов в штате, 11 ноября объявил, что в регионе проведут аудит президентской гонки 2020 года, вручную пересчитав миллионы бюллетеней.

Об этом передает CNN.

"Поскольку разница весьма невелика, потребуется полный пересчет вручную в каждом округе. Это поможет укрепить доверие", - заявил Раффенспергер на пресс-конференции в Атланте.

Он добавил, что это будет одновременно аудит, пересчет и повторная проверка.

В ходе президентской гонки в Джорджии было заполнено более 4,9 миллиона бюллетеней. По словам госсекретаря, он ожидает, что пересчет будет проведен до государственной сертификации результатов, которая состоится 20 ноября.

На данный момент Джо Байден опережает в Джорджии президента Дональда Трампа более чем на 14 000 голосов.

Как писала "Страна", несмотря на отсутствие официальных результатов выборов, Байден уже объявил о своей победе.

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