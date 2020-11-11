Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вслед за пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым опроверг присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам дипломата, Турция будет участвовать лишь в техническом контроле за режимом прекращения огня.

Об этом посол сказал в интервью телеканалу РБК.

"Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления", - отметил Бюльбюль-оглы.

По его словам, нет необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе.

Как писала "Страна", 11 ноября президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха.

Между тем российские миротворцы уже начали прибывать к границе проблемного региона. Всего миротворческий контингент РФ будет включать около двух тысяч человек.