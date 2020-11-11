Известная в Украине кондитер и консультант по суррогатному материнству Олеся Соломина заявила о вступлении в однополый брак и о заключении Первого партнерского договора по законам Украины. Документ она подписала вместе с "человеком, с которым она хочет стареть". Об она Соломина написала на своей странице в соцсети.

"Брак - это про базовое чувство безопасности и защищенности. В Украине ЛГБТ-люди не могут вступать в брак, а значит - не имеют всех этих точек безопасности. Это не правильно, точка. Я с детства влюблялась в людей безотносительно того, половые органы их расположены внутри или снаружи", - написала Олеся Соломина.

По ее словам, Партнерский договор был разработан для желающих вступить в брак гей-пар, но случилось так, что первый документ подписали две женщины.

"Первый Партнерский договор, действующий по законам Украины подписан мной и человеком, с которым я хочу стареть. Мы буквально сделали ещё один шаг в будущее. В сторону мира, где люди имеют равные права, независимо от различий",- пишет Олеся Соломина.

Свой пост она сопроводила фото со своей партнершей - тату-мастером Адой Швец.

Создателями Партнерского договора Love Unit являются Олеся Соломина и адвокат Артем Афян.

Известно, что Олеся Соломина - кондитер, эксперт по диетическому питанию. Она шесть лет была в браке с мужчиной и воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черногории легализовали однополые браки, но запретили таким парам усыновлять детей.

Также мы сообщали, что Ватикан открестился от поддержки однополых браков.