Погодные условия в четверг, 12 ноября, практически ничем не будут отличаться от тех, что были в среду. По всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков и температура между +5 и +9.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Во всех регионах днем воздух прогреется до +3...+9 градусов Цельсия. На западе и в центре будет чуть теплее, +5...+7, на востоке - немного холоднее, +2...+5. Выше всего столбики термометров поднимутся в южных областях - до +7...+9.

Ночью повсюду в стране будет около 0 градусов. На северо-востоке и в центре возможны небольшие морозы - до -1 градуса.

В Киеве четверг выдастся довольно приятным и прохладным, с дневной температурой +5..+7. А ночью синоптики прогнозируют 0...+2.

Прогноз Гидрометцентра можно сопоставить с данными синоптика Натальи Диденко.

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