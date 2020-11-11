По прогнозам ООН из-за коронавируса не только вырастет количество заболеваемости корью, но также он станет причиной бедности более девяти миллионов украинцев. На сегодня в 40% семей хотя бы один член семьи потерял работу. На Донбассе социально-экономическая ситуация будет более разрушительной.



Об этом сообщает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.



Так, из-за коронавируса наша страна может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего девять миллионов жителей окажутся в бедности. С начала пандемии уже более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы.



К тому же у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.



Насчет ситуации на Донбассе - в регионах, пострадавших в результате военного конфликта социально-экономические последствия будут просто катастрофическими.



"На неподконтрольных Украине территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года", - заявляют в ООН.



Что касается задолженностей домохозяйств: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.



Ранее "Страна" сообщала, что ООН созывает специальную сессию Генеральной Ассамблеи из-за коронавируса. "На сегодняшний день вирусом заразились примерно 46 миллионов человек и 1 миллион 200 тысяч умерли. Из-за пандемии почти на 500 миллионов сократилось число рабочих мест", - сообщают в пресс-службе ООН.



Также напомним, что генеральный секретарь ООН заявил, что этот век может стать последним для человечества.