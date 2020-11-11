Коронавирусом заболел вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. На своей странице в соцсети он сообщил о положительном ПЦР-тесте.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный... Чувствую нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом", - написал Резников о подробностях своего состояния здоровья.

Также Резников пожаловался на охрипший голос.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня стало известно о заражении коронавирусом спикера Раді Дмитрия Разумкова.

Также мы сообщали, что коронавирус стал смертельной болезнью для тещи Петра Порошенко.