В Центральной избирательной комиссии отчитались о процессе подсчета голосов на местных выборах и о проблемных городах Украины, где пока не установлены результаты волеизъявления.

Об этом шла речь на заседании ЦИК 11 ноября.

По информации, поступившей в Секретариат ЦИК от ТИК, к среде определены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% - сельских, поселковых и городских глав.

В то же время еще не установлены результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового глав.

Задержка обусловлена ​​двумя причинами:

многочисленными обжалованиями результатов выборов в судах;

проведением территориальными избиркомами повторного подсчета голосов на отдельных избирательных участках.

Так, из-за судебного обжалования Марганецкая городская ТИК (Днепропетровская область) не установила результаты выборов городского головы, а Криворожская городская ТИК - депутатов городского совета и городского головы. Овруцкая городская ТИК (Житомирская область) и Каменская городская ТИК (Черкасская область) до сих пор не установили результаты выборов депутатов городского совета и городского главы из-за судебных решений о повторном подсчете голосов и составлении уточненных протоколов. Повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов депутатов поселкового совета и поселкового главы Коцюбинской поселковой ТИК (Киевская область), а также депутатов поселкового совета Калиновского поселковой ТИК (Киевская область).

Вместе с тем Васильковская городская ТИК (Киевская область) и Черновицкая городская ТИК должны установить результаты местных выборов сегодня до конца дня. В связи с задержкой эти комиссии пока не определили результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областных советов, а также Обуховского и Черновицкого районных советов.

В ЦИК заверили, что контролируют все проблемные ситуации.

Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО потребовал от ЦИК немедленно опубликовать результаты местных выборов.

Мы также приводили данные соцопроса о предпочтениях горожан во втором туре выборов мэра Одессы, который состоится 15 ноября.