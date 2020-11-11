ЦИК перечислила проблемные города, в которых пока не установлены результаты местных выборов
В Центральной избирательной комиссии отчитались о процессе подсчета голосов на местных выборах и о проблемных городах Украины, где пока не установлены результаты волеизъявления.
Об этом шла речь на заседании ЦИК 11 ноября.
По информации, поступившей в Секретариат ЦИК от ТИК, к среде определены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% - сельских, поселковых и городских глав.
В то же время еще не установлены результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового глав.
Задержка обусловлена двумя причинами:
- многочисленными обжалованиями результатов выборов в судах;
- проведением территориальными избиркомами повторного подсчета голосов на отдельных избирательных участках.
Так, из-за судебного обжалования Марганецкая городская ТИК (Днепропетровская область) не установила результаты выборов городского головы, а Криворожская городская ТИК - депутатов городского совета и городского головы. Овруцкая городская ТИК (Житомирская область) и Каменская городская ТИК (Черкасская область) до сих пор не установили результаты выборов депутатов городского совета и городского главы из-за судебных решений о повторном подсчете голосов и составлении уточненных протоколов. Повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов депутатов поселкового совета и поселкового главы Коцюбинской поселковой ТИК (Киевская область), а также депутатов поселкового совета Калиновского поселковой ТИК (Киевская область).
Вместе с тем Васильковская городская ТИК (Киевская область) и Черновицкая городская ТИК должны установить результаты местных выборов сегодня до конца дня. В связи с задержкой эти комиссии пока не определили результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областных советов, а также Обуховского и Черновицкого районных советов.
В ЦИК заверили, что контролируют все проблемные ситуации.
Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО потребовал от ЦИК немедленно опубликовать результаты местных выборов.
Мы также приводили данные соцопроса о предпочтениях горожан во втором туре выборов мэра Одессы, который состоится 15 ноября.