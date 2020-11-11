В Швеции, где премьер-министр и его жена ушли на карантин, заявили о запрещении продажи алкоголя из-за роста заболеваемости коронавирусом.



Об этом сообщает со ссылкой на премьера Стефана Лёвена шведское издание Regeringen.



Так, в Швеции за вчерашний день было более 10 тысяч новых случаев заболевания, а за все время эпидемии их было более 46 тысяч.



В связи с этим правительство страны начало вводить антикоронавирусные меры.



"Ситуация очень серьезная. За последние недели число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое. Поэтому правительство предлагает запрещение продажи алкоголя с 22:00. Запрет будет действовать с 20 ноября до конца февраля", - заявил премьер-министр.



Ранее "Страна" сообщала, что еще месяц назад Швеция хотела изменить стратегию борьбы с коронавирусом, перейдя на мягкий карантин. Изменения стратегии происходили на фоне второй волны пандемии коронавируса, охватившего европейские страны этой осенью.



Также напомним, что Илон Маск согласен со Швецией и считает, что жесткий карантин не помогает в борьбе с коронавирусом. Отметим, что Швеция была единственной страной в Европе которая, даже в разгар пандемии, не вводила изоляцию для граждан и ограничения на выезд, а также оставила школы открытыми для детей до 15 лет.