Режим карантина может продлится в Украине до апреля 2021 года. Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу "Хард с Наташей Влащенко".

Если прогноз министра здравоохранения оправдается, то таким образом Украина проведет в режиме карантина более года. Напомним, что 3 марта 2020 года Украина объявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом, а уже 11 марта в стране был объявлен карантин.

Как сообщалось с 14 до 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня, за который сегодня проголосовал Кабмин.

Ранее "Страна" писала о том, что рестораторы предложили игнорировать карантин выходного дня "как преступный приказ".

Также мы сообщали, что мэр Садовой заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.