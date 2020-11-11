Мэр Львова Андрей Садовой считает, что решение украинских властей о "карантине выходного дня", который предусматривает запрет работы ресторанов и кафе, глупое. Он считает, что такие ограничения "похоронят" малый и средний бизнес.

Об этом он заявил во время акции предпринимателей-рестораторов.

Садовой уверен, что для введения таких ограничений нужно сначала построить систему компенсаций предпринимателям и бизнесменам. Кроме того, он заявил, что львовская власть не собирается соблюдать решение Кабмина о новых ограничениях.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами. Ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", - сказал Садовой под аплодисменты львовян.

Отметим, что нынешний мэр Садовой сразиться во втором туре местных выборов 22 ноября с бывшим главой ЛОГА Олегом Синюткой. В первом туре градоначальник набрал 40,09% голосов, а его оппонент - 31,1%.

"Ожидаемая позиция - мэр хочет победить во втором туре, а потому будет саботировать карантинные приказы из Киева, чтоб не сбить себе рейтинг", - комментирует "Политика страны".

Напомним, Кабмин ужесточил карантин в стране и ввел частичный локдаун - так называемый "карантин выходного дня". Уже в эту субботу, 14 ноября с 00:00 до 00:00 понедельника 16 ноября будет запрещена работа баров, ресторанов, кафе, они будут работать только на вынос.