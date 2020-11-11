Президент США Дональд Трамп побеждает на выборах в штате Аляска. Однако три голоса выборщиков, которые он получит, не повлияют на исход выборов. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что по результатам подсчета 75% бюллетеней Трамп набирает почти 57% голосов, его оппонент Джо Байден - 39%. Аляска дает победителю голоса трех выборщиков.

Любопытно, что в 2016 году на выборах на Аляске Трамп также с большим отрывом обошел кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Таким образом у Трампа 219 голосов выборщиков у Байдена - 259 (или 279 с учетом Пенсильвании). Для победы необходимо получить 270 голосов.

Напомним, обстановка в США после скандальных выборов становится все более запутанной. Джо Байден уже провозгласил себя победителем выборов. И в этом качестве его уже поздравили лидеры европейских стран, Украины, Канады, Индии и ряда других государств. В то же время Трамп не признает его победу, говорит о фальсификациях и готовится идти в суды.

Ранее "Страна" писала о том, что Байден назвал Трампа президентом и вызвал его на разговор.

Также мы сообщали, что Трамп пообещал "сделать Америку великой снова" на следующей неделе.