Австрия, где продлили комендантский час до конца ноября, планирует разрешить судам сажать на неограниченный срок людей, которым предъявляют обвинения в терроризме, чтобы их можно было оставлять за решеткой до тех пор, пока они представляют угрозу.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Так, данная инициатива появилась на фоне недавнего теракта в Вене 2 ноября, в результате которого погибли 4 человека и еще 22 получили ранения. Нападающий оказался осужденным сторонником "Исламского государства", которого досрочно выпустили из тюрьмы.

"Если психически больной преступник может пожизненно оставаться за решеткой, потому что он представляет угрозу, так же можно делать с террористами, которые представляют угрозу", - отметил канцлер Курц, анонсируя пакет антитеррористических мер на теракт.

Также федеральный канцлер Австрии предлагает такое мероприятие в отношении лиц, ранее осужденных за связанные с "джихадизмом" преступления. А для тех, кто отбыл свой срок, предлагается ввести систематический мониторинг.



"В Австрии может быть около 150 человек, присоединившихся или которые только планируют присоединиться к "Исламскому государству" или другим террористическим организациям, из них часть - уже в тюрьме", - подытожил Курц.

В то же время, пока непонятно, одобрит ли предложенную меру о неограниченном содержании под стражей Европейская конвенция по правам человека.



Ранее "Страна" писала, что австрийские силовики начали спецоперацию против радикальных исламистов. Так, проводятся обыски по 60 адресам в четырех федеральных землях страны, где могут находиться или проживать люди, которых подозревают в связях с ними.



Также напомним, что после теракта в Вене в Австрии закроют радикальные мечети. Эта мера обсуждалась при участии магометанского сообщества - с властями общался глава австрийского объединения мусульман.